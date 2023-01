Incidente mortale in via Ostiense | la disperazione degli amici di Emmanuel | “Una persona rara”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sono tanti, troppi i tragici incidenti che si verificano sulle strade di Roma. Il bilancio è drammatico anche solo nelle ultime ore, nelle quali tra gli altri ha perso la vita un giovane e promettente ingegnere di soli 31 anni,Asuquo Efiong Edagha. Erano le 7 di ieri mattina quando Ieri mattina quandoè finito con la sua moto contro un’Opel Meriva sull’. La corsa disperata dei soccorsi La situazione è apparsa subito estremamente seria ed è stata la conducente dell’auto a dare l’allarme. Purtroppo, però, quando i sanitari del 118 sono arrivati non hanno potuto per il giovane ingegnere non c’era più nulla da fare. Una tragedia sulla quale ora sono chiamati a fare chiarezza gli agenti del X Gruppo Mare che, dopo i rilievi, hanno proceduto al sequestro di moto e auto per svolgere accertamenti sui mezzi e ...

In via Isola Santa, dove è avvenuto l'stradale, sono subito arrivati anche i vigili del fuoco del vicino distaccamento volontario.