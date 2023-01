Incendio in un’abitazione a Rovigo | muore un anziano Disabile rimane intrappolato nel rogo della sua casa a Palermo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Due incendi hanno causato la morte di due persone. A, unè morto nella sua abitazione a causa di unsviluppatosi all’alba. Ilsi è consumato in una zona residenziale del centro città e le cause sono ancora sconosciute. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno cercato di intervenire immediatamente, ma non c’è stato nulla da fare. Al momento, le cause delsono ancora ignote e i militari dell’Arma stanno eseguendo gli accertamenti necessari per ricostruire quanto avvenuto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha acceso una stufa ed è stato soffocato dalle esalazioni di fumo dalla canna fumaria, forse ostruita. A oltre 1.300 chilometri di distanza, un’altra tragedia: a, undi 58 anni è morto nella notte in un ...