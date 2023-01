Inaugurato a Boston un memorial dedicato a Martin Luther King Jr

(Di sabato 14 gennaio 2023) Centinaia di persone si sono riunite aper l'inaugurazione di une in onore del leader dei diritti civiliJr. "The Embrace", progettato da Hank Willis Thomas e MASS ...

"The Embrace", progettato da Hank Willis Thomas e MASS Design Group, onora Luther King e sua moglie Coretta Scott King, che si sono incontrati a, e il movimento per i diritti civili. 14 ...... Gucci ha aperto il primo negozio menswear a Phoenix, Arizona, Zegna a. Ma sono emblematici ... a Beverly Hills, in luglio Vuitton hasu Rodeo Drive il suo ottavo negozio dedicato all'...Boston, 14 gen. (askanews) - Centinaia di persone si sono riunite a Boston per l'inaugurazione di un memoriale in onore del leader dei diritti ...Il crollo della piattaforma di trading di criptovalute FTX , che dava il suo nome all'arena dei Miami Heat, ha portato l'attenzione sugli sponsor che ricoprono questo ruolo. A ...