In Iran è stata eseguita la condanna a morte dell’ex viceministro della Difesa Alireza Akbari | accusato di spionaggio

Teheran ha giustiziato per impiccagione Alireza Akbari , ex vice - ministro con doppia ... MALAYSIA La chiesa sant'Anna di Bukit Mertajam, nella diocesi di Penang, èdichiarata prima basilica (......a morte èconfermata dalla Corte Suprema di Teheran. Chi era Alireza Akbari, condannato e impiccato dal regime iraniano. Alireza Akbari aveva la doppia cittadinanza del Regno Unito e dell', ...L'ex viceministro Alireza Akbari sarebbe stato ucciso, con l'accusa di essere una spia, per mandare un segnale all'ala più moderata del regime ...E’ stato giustiziato il cittadino iraniano-britannico accusato di spionaggio da Tehran. Alireza Akbari era stato condannato a morte per essere stato ritenuto colpevole di «corruzione e di aver dannegg ...