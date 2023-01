“In Guardia | si legge!” | un successo il primo incontro della rassegna letteraria

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSanframondi (Bn) – Grandedelculturale“In, si” organizzata dal Mandorlo ODV mediante il suo responsabile Filippo Del Vecchio, in sinergia con l’amministrazione comunale diSanframondi e la casa editrice “Edizioni 2000diciassette”; quest’ultima ha dato il suo contributo in particolare grazie al lavoro svolto dal suo presidente: la professoressa Maria Pia Selvaggio. La finalità del progetto è quella di mettere a disposizione, soprattutto dei giovani, uno spazio in cui possano dimostrare le loro capacità letterarie ed artistiche, permettendo allo stesso tempo ai cittadini di fruirelettura ...

"Dopo la terza violazione - sinel testo bollinato del decreto sulla trasparenza dei prezzi - ... L'accertamento è affidato alladi Finanza e l'irrogazione delle sanzioni al Prefetto. In ...Accertamenti affidati alladi Finanza . Nel testo inoltre si: 'Dopo la terza violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore ai sette giorni e ...In Italia vige il divieto di vendita online di prodotti da fumo, assimilati e accessori, che possono essere commercializzati solo dalle rivendite autorizzate ...Guardia di Finanza: il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche oscura 138 annunci e 59 siti web che proponevano illecitamente l’acquisto di tabacco, sigari, sigarette e liquidi da inalazio ...