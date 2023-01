(Di sabato 14 gennaio 2023) Le iscrizioni a “99 e”, il percorso di orientamento e formazione sulle professioni digitali organizzato da noi con Fastweb Digital Academy e Cariplo Factory, sono ancora aperte. Intanto, abbiamo pensato di organizzare unin presenza (ma potrete seguirlo anche in streaming su corriere.it e iodonna.it) il 16a STEP FuturAbility District, lo spazio tecnologico ed esperienziale all’interno dell’headquarter di Fastweb, in piazza Adriano Olivetti 1, a Milano. Unsplash Leggi anche › 99 e: ragazze, mettetevi in gioco! Giovani e lavoro: l’evento L’evento “Tu sei Futuro: quali competenze sviluppare per il nuovo mercato del lavoro“, che sarà moderato dalla direttrice di iO Donna Danda Santini, è ...

Quasi il 40% degli intervistati dichiararidurrà gli investimenti e quasi uno su 3 prevede un ... Per CNA l'sforbiciata agli investimenti rappresenta un campanello d'allarme per la ...Piuttosto facile pur se con cinque ore di. Per alcuni si era trattato addirittura di volare ... era stato proclamato lo stato di emergenza e lei temevail marito non sarebbe riuscito a ...Ruoli in comune e pure i destini. La vita da esterni sarà anche dispendiosa con Sarri, ma Zaccagni e Felipe Anderson sono ripartiti alla grande in questo 2023. C'era qualche dubbio dopo ...In attesa che parta la nuova edizione del nostro "99 e lode", vi aspettiamo il 16 gennaio a un incontro con manager ed esperti di digitale per aiutare le neolaureate ad orientarsi ...