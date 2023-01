«Impresso» o «Imprimito»? Risponde l’Accademia della Crusca

Leggi su linkiesta

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tratto dalIl presidente Claudio Marazzinia un lettore che si interroga sull’accettabilità del participio passatoper ‘’, ‘stampato’. Risposta In ossequio alla regola che l’italiano è una lingua molto ricca (in tutti i sensi) e, a ben frugare, vi si trova tutto quello che vi si cerca, devo confermare al lettore quanto probabilmente il suo amico gli aveva già suggerito in maniera più o meno esplicita, per giustificare la propria tesi (peraltro errata, come vedremo): cioè che, effettivamente,per ‘’, ‘stampato’, dal latino imprimo (stessa origine dell’italiano, che però conserva il participio dalla forma latina impressus) è esistito, non solo per indicare il ...