IMPACT | Un vero massacro fra Alexander e Bully Ray nel Full Metal Mayhem | chi ha vinto?

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 14 gennaio 2023) Stanotte si è svolto Hard To Kill, primo PPV 2023 diWrestling. Ad aprire lo Show, l’attesa sfida fra JoshRay, con l’World Championship in palio in unMatch. Un campo di Battaglia Il Ring è l’arena di Atlanta si sono trasformati in un campo di battaglia: sedie, tavoli, scale, catene, bidoni dei rifiuti sono stati usati ovunque da entrambi i contendenti, che si sono ridotti a due maschere di sangue, in un Match che ha visto coinvolto anche Hotch & Skyler, la moglie die Tommy Dreamer nello scontro. .@THETOMMYDREAMER is HERE but @ray5150 gets the best of him! #HardToKill pic.twitter.com/9LKUsl1mq2—...