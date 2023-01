Ilaria D’Amico | che batosta | arriva l’addio ufficiale

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 14 gennaio 2023) Brutta notizia per, purtroppo per lei non sembra essere un buon periodo. Stando infatti alle ultimissime indiscrezioni che circolano sul web, è stata presa una drastica decisione da parte della RAI nei suoi confronti. Non è un buon periodo per, almeno dal punto di vista professionale. La conduttrice infatti è finita al centro del gossip, in seguito ad un importante e drastica decisione presa dai vertici della Rai. Così come svelato fin da Davide Maggio, l’azienda ha deciso di mettere un punto al suo programma Che c’è di Nuovo, trasmissione di approfondimento in prima serata. Addioper(Ilovetrading.it)Si tratta di una scelta che è stata presa proprio da Antonio Di Bella che dinnanzi ai numeri, dinnanzi allo share ...