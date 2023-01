Il tragico incidente di Mornico | l’operaio investito lascia la moglie e tre figli

E sempre i media locali fanno sapere che la dinamica dell'è ancora al vaglio della ... Ignote le cause oggettive della tragedia, gli inquirenti non escludono l'ipotesi di ungesto ...Unbollettino che si apre con la vita spezzata di un 31enne morto stamattina, intorno alle ... Con il motorino contro un cinghiale: l'è mortale Poco dopo, intorno alle 9.20, a perdere ...La vittima è rimasta incastrata nell’abitacolo dopo un frontale con un’altra auto. Lavorava alla Vis ed era impegnato nel ciclismo ...Assolti perché il fatto non sussiste quattro dipendenti dell’Anas, imputati con l’accusa di omicidio colposo per l’incidente stradale avvenuto nell’agosto 2015 sulla Statale 113 in territorio di Tusa, ...