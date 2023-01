Globalist.it

... non ci riguarda, ma certamente non possiamo non avere le nostre opinioni su chi, in due anni, passa dal Pd, al Terzo Polo a Fdi", il maestro "Albertoè libero di cambiare idea e di ......con il 'Free Walking' 'Venerdì a Palazzo', alla scoperta di Palazzo della Ragione e Palazzo Barbieri dal medioevo a oggi CINEMA Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche... Il tour di Veronesi: dal Pd al Terzo Polo fino a Giorgia Meloni (e la Lega si arrabbia) Il capogruppo consiliare della Lega al Comune di Viareggio (Lucca) si esprime rispetto alla candidatura ufficiale del direttore d’orchestra Alberto Veronesi per Fratelli d’Italia alle Regionali in ...È il Natale a teatro, tra un esplosivo Checco Zalone e il ritorno delle " Mine Vaganti " di Ferzan Ozpetek, passando per classici e grandi note. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere nel lungo ...