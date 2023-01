Il tasso di incidenza Rezza e il Covid | a cosa andiamo incontro

(Di sabato 14 gennaio 2023) "Questa settimana continua a diminuire ildidi casi di-19 nel nostro Paese e l'si fissa a 143 casi per 100.000 abitanti, L'Rt mostra invece una lieve tendenza alla risalita: siamo a 091, comunque ben al di sotto della soglia epidemica. Ildi occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è, rispettivamente, al 10,1 e al 3,1%: quindi osserviamo un'ulteriore decisa diminuzione dell'occupazione dei posti di area medica mentre assistiamo alla sostanziale stabilizzazione dell'occupazione costi di terapia intensiva. Quindi tutto sommato la situazione appare per il momento essere sotto controllo". Lo spiega il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni, nel consueto video settimanale a commento dei dati ...

Ildia 7 giorni è in diminuzione in tutte le fasce d'età. Ildipiù elevato si registra nella fascia di età over 80 anni (262 casi per 100.000) mentre nella fascia 10 ......per cento dei controllati (1.213) riferisce una nota è stato sottoposto alla verifica del...Polizia stradale risulta che i fine settimana del 2022 rappresentano i periodi con più...I fine settimana del 2022 i periodi con più incidenza sul totale degli incidenti con alla guida i giovani. Circa il 60% dei positivi all’alcol sono under 27 ...ANCONA - Altro che impennata dei contagi post natalizia. Nell’ultima settimana, la prima dopo il lungo periodo delle festività, i nuovi casi positivi a Sars-Cov-2 si ...