Il sondaggio umilia la sinistra e smentisce i critici | nuovo picco per Meloni

(Di sabato 14 gennaio 2023) Buone notizie dai sondaggi per Giorgia. È ancora in lieve crescita Fratelli d'Italia che arriva al 31%, facendo registrare un +0,2% nelDire-Tecnè con interviste realizzate il 12-13 gennaio su un campione di mille persone. In ripresa, seppur leggermente, il Movimento 5 stelle che raggiunge il 17,6%, mentre il Pd continua a scendere di un ulteriore 0,5% toccando quota 15,2%. Recupera qualcosa la Lega e si porta al 9% (+0,2%), come anche il Terzo Polo che registra una lieve flessione facendo registrare il 7,6% di consensi (+0,1%). Cresce anche Forza Italia al 7,6%, lieve segno positivo pure per l'Alleanza Verdiche arriva al 3,5 (+0,1%). Chiudono +Europa al 2,5% e Italexit di Paragone all'1,8%. Nonostante la difficile partita delle accise resta stabile la fiducia degli italiani nella presidente del ...