Il sogno di Aldrovandi | proposte didattiche tra arte e scienze Fondazione Golinellli

(Di sabato 14 gennaio 2023) In occasione della mostra ????? ?? ??????, ????? ?? ?????. ?? ????? ?? ?????? ??????????, al Centro Arti edal 4 febbraio al 28 maggio,Golinelli propone visite guidate interattive e attività laboratoriali per le scuole di ogni ordine e grado. SCUOLE PRIMARIE ????????? ????? ??????. Pndo dalle suggestioni scientifiche raccolte durante la L'articolo .

Tratto dal romanzo di Kent Haruf adattato per il teatro da Emanuele, lo spettacolo ...pregiudizio di una societa che non e pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un...... alle suggestioni dischiuse dai percorsi visionari fra arte e scienza dell'esposizione Oltre lo spazio, oltre il tempo " Ildi Ulisse, in programma presso il Centro Arti e Scienze ...Si parte da Bologna con il ritorno di «Arte Fiera» dal 3 al 5 febbraio. La città accoglierà anche il padre della Pop Art ...