Il Sassuolo si gode il suo gioiellino | Dionisi può sfregarsi le mani

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dopo la ripresa del campionato di Serie A, è ripartito anche il campionato Primavera 1: la competizione è capace di regalare grandi emozioni, grazie ai tanti ragazzi giovani che si mettono in mostra, per dimostrare le proprie qualità tecniche. Negli ultimi anni si sta provando a valorizzare i settori giovanili delle squadre italiane, cercando di portare i giovani talenti nelle prime squadre, tentativo che non sempre va a buon fine., D’Andrea è pronto per il passo tra i grandi della Serie A! Nell’ultimo periodo, in casa, sta emergendo un ragazzino: Luca D’Andrea, classe 2004, originario di Napoli, è arrivato in neroverde nel gennaio del 2022 e fin da subito ha dimostrato il proprio potenziale. Giusto il tempo di mettersi in mostra, che nella stagione successiva arriva la convocazione in prima squadra: ...