(Di sabato 14 gennaio 2023) Marcia indietro sull'addio all'attivismo annunciato a novembre. La giovane svedese è volata in Germania per sostenere le proteste nell'eco villaggio di Lützerath, accusando la polizia tedesca di aver usato la violenza contro i manifestanti

ilGiornale.it

Greenpeace: "questo carbone deve restare sottoterra" Oggi migliaia di persone provenienti da diversi Paesi, tra le quali l'attivista per il climaThunberg, si sono riunite per protestare nel ...... come se non bastasse, deve fronteggiare ilinaspettato di una vecchia fiamma. Le ... Oltre a Lapo, anche gli altri nuovi arrivati, Jos Rodriguez,e Rita Fiorucci, causeranno un po' di ... Il ritorno di Greta: di nuovo sotto i riflettori per la visita agli eco-attivisti Migliaia di attiviste e attivisti protestano contro la «bomba climatica» di Lützerath. Greenpeace: «questo carbone deve restare sottoterra» ...Il segretario genovese Pd è coordinatore della mozione in tandem con Pecunia: “Le parole di Sansa Un errore, dovrebbe aver capito che così aiuta la destra” ...