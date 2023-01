Il ritorno a Cagliari fa commuovere Ranieri. Che non trattiene le lacrime

Però l'abbraccio dialla sua prima in casa contro il Como lo commuove: quando esce dal tunnel degli spogliatoi Ranieri a 71 anni si guarda attorno e non riesce a trattenere le lacrime. E l'...e Como scendono in campo all'Unipol Domus per la prima giornata del girone didel campionato di Serie ...Domani (ore 15) va in scena la quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Al “Frogheri” di Nuoro, la Nuorese affronta la capolista Latte Dolce che ha la possibilità di staccare, almeno m ...Il tecnico rossoblù ha ricevuto un’ovazione da pelle d’oca al suo ritorno in campo da allenatore rossoblù Un boato e poi un lungo applauso da parte di tutto lo stadio. Il ritorno di Claudio Ranieri ne ...