Il re del calciomercato | #Calciomercato #SerieC | @Reggiana1919_IT | trattativa in corso con #Fiamozzi | te…

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il re delha appena twittato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore: #@Reggiana1919 IT,incon, terzino destro ex @EmpoliFC https://t.co/d1Tdnr4ew0 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 12, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 1 retweet e 23 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del: #@Reggiana1919 IT,incon, te… proviene da JustCalcio.com.

In questo anno e mezzo col mister siamo migliorati tanto nell'approccio alle partite e gran partemerito è suo. Ci trasmette sempre grande voglia e convinzione. In questa prima parte di ...Commenta per primo Luciano Spalletti , tecnicoNapoli , ha commentato lo scintillante successoMaradona contro la Juve ai microfoni di Dazn : 'Serata bella, abbiamo tenuto ritmi altissimi e c'era una cornice di pubblico importantissima. Questa squadra ha saputo ricreare l'amore verso questi ...Cherubini punta il Napoli: nella sfida della sua Juventus contro i partenopei, terrà d'occhio un centrocampista ...Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di Ismael Bennacer, che ha rinnovato fino al 2027 solo ieri: "Sono felicissimo per Isma, è tutto ...