Il quadro più bello del 2022 rappresenta un fiore che non esiste

(Di sabato 14 gennaio 2023) “Abbiamo l’arte per non morire della verità”, scrisse Nietzsche nel 1888, forse a Torino. Un pensiero analogo ha spinto Enrico Minguzzi a dipingere mirabili fiori non veri, e però verosimili, e con uno di questi ha vinto la nona edizione del Premio Eccellenti Pittori-Brazzale. “Monumento”, ormai ufficialmente ilpiùdelunche non, o meglio, chesolo nella fantasia dell’artista. Al primo sguardo potrebbe sembrare una natura morta e dunque qualcosa di molto classico ma soffermandoci notiamo più artificio che natura: una specie vegetale del tutto nuova, fatta germogliare sulla tela dal pittore-demiurgo. Sono contento che abbia vinto e non tanto perché ero in giuria ma innanzitutto perché la natura, ...