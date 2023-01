Il Qatargate | ovvero la banalità del male

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il problema non è tanto la corruzione, peraltro ancora da dimostrare. Ma l’incapacità di tutti noi, e degli europarlamentari in particolare, di reggere la responsabilità della democrazia e di “pensare mettendosi al posto degli altri”. Da Benifei e Metsola, analisi di un tracollo

di Domenico Di Lisa Le vicende giudiziarie che stanno investendo il Parlamento europeo -- e, prima ancora, quella riguardante la famiglia della compagna di Soumahoro, ...di improntare ...Con un evidente riferimento allo scandalo '', il documento rileva poi che gli eventi dell'... 1) una nuova politica riguardo alle 'porte girevoli',il divieto per almeno 12 mesi ('...La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha presentato un documento che si pone 14 obiettivi, per aumentare la trasparenza dei lavori dell’Europarlamento ...Parlamentari in pressing sulla Commissione per avere risposte sui contratti con Pfizer. Ecco perché la 'sete di trasparenza' potrebbe costringere la presidente a presentarsi in Aula ...