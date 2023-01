Il principe Harry | «Ho abbastanza materiale per scrivere un altro libro Ma è meglio che il mondo non sappia certe cose»

L'uscita di Spare - Il minore , l'autobiografia delcontinua a tenere banco in tutti le copertine dei tabloid inglesi. Nonostante non si parli d'altro, la famiglia reale continua a tenere la bocca chiusa non replicando alle offesse mosse ...Escluso dalla famiglia reale (non lo vogliono all'incoronazione di Re Carlo), non trova pace nemmeno in casa con la duchessa di Sussex Come se non bastasse "Spare", per ile Meghan un'altra valanga di guai in arrivo. Dopo l'indiscrezione reale secondo cui non sarebbe gradita la presenza dei duchi di Sussex alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo il ...L'uscita di Spare - Il minore, l'autobiografia del Principe Harry continua a tenere banco in tutti le copertine dei tabloid inglesi. Nonostante non si parli d'altro, la famiglia reale continua a ...L'uscita di Spare - Il minore, l'autobiografia del Principe Harry continua a tenere banco in tutti le copertine dei tabloid inglesi. Nonostante non si parli d'altro, la famiglia ...