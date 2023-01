Il primo scivolone di Kate Middleton è sul Principe Harry | “Caso clinico che…”

...che - a parte lodi San Siro - conosce poche stonature. Un incubo l'ultima da presidente di Agnelli: era dal 1993 che la Juve non subiva 5 gol in una gara di A. Solo a tratti nel...... per le quali sosterrà convintamente Bonaccini: "Ho sempre sostenuto Bonaccini fin dalgiorno,... dal caso delle accise alla Manovra: "Quello sulle accise è stato unoda parte del ...PALERMO, 14 gennaio – Ricomincia il campionato di serie D di calcio a 5, dopo la pausa natalizia e il Futsal Club Monreale ricomincia con una grande vittoria per 2-1 in casa del Club 83. Una vittoria ...Cinque gol alla seconda in classifica in una notte da fuochi d'artificio quella al «Maradona». Una notte nella quale il Napoli ribadisce in maniera roboante di essere padrone assoluto del campionato.