Il Palabarton apre al nuovo anno con il match contro Padova

Leggi su seriea24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Quarta di ritorno di campionato per i Block Devils a Pian di Massiano contro la formazione patavina. Si gioca domani alle ore 18:00 con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv. Anastasi ed i suoi ragazzi cercano la vittoria consecutiva numero ventisette, ospiti a caccia di punti per la salvezza. Oleh Plotnytskyi: “Dobbiamo stare attenti, giocare concentrati e spingere in battuta che anche domani sarà un fondamentale importante” Quarta di ritorno di Superlega e prima ufficiale casalinga delper la Sir Safety Susa Perugia che ospita domani tra le mura amiche la Pallavolo Padova con fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 18:00.“Abbiamo chiuso il discorso per il primo posto nel girone di Champions” – dice lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi – “ed ora possiamo prepararci ...