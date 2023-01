Il padre di Guendalina Tavassi voleva farla abortire | “Sono scappata”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Come sua madreè diventata mamma a 17 anni ma a Verissimo racconta: “Papà nonportassi avanti la gravidanza”. E’il giorno in cui era prevista l’interruzione della gravidanza. Ha voluto tenere la sua bambina, la sua Gaia. Si commuove a Verissimo: “Mia figlia è il regalo più grande perché ero sola, facevo ancora il liceo, ho continuato l’ultimo anno con il pancione” e al diploma aveva la sua piccola in braccio. Oggi sua figlia ha 18 anni, la fa arrabbiare tanto ma è il suo dono più grande: “Mi ha fatto crescere e penso che mi abbia anche salvato la vita. Io ho avuto tanta libertà abitando con mioe lui pensava che il mio bene fosse viziarmi e dirmi sempre di sì, darmi sempre tutto quello che volevo. Io ho ...

