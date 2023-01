Il nuovo bonus trasporti del governo Meloni | a chi spetta e chi viene escluso

... ancora imbattuta nelanno. L'Udinese che non vince dallo scorso 3 ottobre, ci riproverà ...gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con ipiù ...... e uncarburante per i lavoratori dipendenti. Caro benzina, congelato lo sciopero: attesa per il decreto. Martedì 17incontro con il governo Caro benzina, il caso dei distributori ...Il decreto Carburanti, che introduce alcune misure per favorire la trasparenza sui prezzi di benzina e diesel, entrerà in vigore domani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ha firmato ...Il decreto carburanti è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Ma cosa cambia per .... Caro benzina, congelato lo sciopero: attes ...