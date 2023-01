Il New York Times | Osimhen e Kvaratskhelia sono l’attacco più devastante d’Europa

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nell’articolo di elogio ad Allegri, in cui gli riconosce il grande lavoro di questi mesi, il Newdedica qualche passaggi anche al Napoli visto chestati gli azzurri a interrompere la serie di otto vittorie consecutive dei bianconeri. Lo hanno fatto, come sappiamo, in modo roboante, rifilando cinque gol alla Juventus. Il Nyt scrive cheformano probabilmente la coppia d’attacco più forte. Ecco il passaggio sul Napoli, dopo aver sottolineato tutti i problemi della Juventus in questa stagione: Eppure venerdì, la squadra di Allegri ha viaggiato verso sud per affrontare il Napoli, una squadra che in Victore Khvicha Kvaratshkelia possiede probabilmentepiùnel ...