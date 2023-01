Il Napoli umilia la Juve | sembra iscritta ad un altro campionato

Sappiamo di avere grandi chances ma non pensiamo ancora allo scudetto, ragioniamo partita dopo partita', conclude l'attaccante azzurro- Juventus 5 - 1, cori 'scudetto' allo stadio e caroselli ...Illa Juventus 5 - 1 allo stadio Maradona, in allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24 . Tabellino- Juventus 5 - 1(4 - 3 - 3): Meret; Di ...Senza dubbio il match di questa sera tra Napoli e Juventus è uno dei più attesi della stagione. Le due squadre si trovano rispettivamente in prima e in seconda posizione… Leggi ...Il pubblico del Diego Armando Maradona è in estasi per una squadra che, in questa stagione, sta dimostrando di essere superiore a tutte le altre. Il Napoli ha battuto la Juventus con il… Leggi ...