Il Napoli distrugge la Juve | il commento di Zazzaroni è da applausi

Leggi su napolipiu

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ilvince contro lantus con uno strapotere tecnico e fisico: ildi Ivan, direttore del Corriere dello Sport. Ilha dimostrato di essere una squadra formidabile, vincendo contro lantus con uno strapotere tecnico, tattico e fisico. Segnando 5 gol in 70 minuti contro una difesa che per 8 partite non ne aveva subito alcuno, la squadra di Spalletti ha dimostrato di meritare lo scudetto già adesso. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, commenta: “La differenza è stata impressionante. Sul 4-1 un allenatore importante mi ha inviato questo messaggio: ‘Osimhen vince da solo’. È vero, ma solo in parte. Quando Osi è in serate come questa ilgioca in dodici e l’avversario in dieci (Bremer devastato). ...