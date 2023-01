Il Napoli asfalta la Juve 5-1 e vola a +10 in classifica

(Di sabato 14 gennaio 2023) Illantus al Maradona 5-1 e la manda a -10 infermando la serie di otto vittorie consecutive dei bianconeri. A segno Osimhen con una doppietta, Kvaratskhelia che ha servito anche un assist alla punta azzurra, Rrahmani ed Elmas. Di Di Maria il gol del momentaneo 2-1. Una partita dominata dalla formazione partenopea con una sola sbavatura che ha favorito il gol del momentaneo 2-1 dellantus. Azzurri in vantaggio al 14'.Ilaffonda da destra, palla in mezzo per Kvaratskhelia che colpisce al volo, Szczesny respinge, sulla palla si avventa Osimhen che mette dentro la rete del vantaggio del. Il raddoppio al 38': Politano di prima in profondità per Osimhen, la palla carambola sulla schiena di Bremer e torna all'attaccante ...

Il professor Luciano Spalletti dà una bella lezione a Massimiliano Allegri al Diego Armando Maradona. Illa Juventus 5 - 1 e domina un match che almeno nel primo tempo era rimasto ancora apertissimo. Il 5 - 1 delsulla Juve in casa non si verificava dalla vittoria in Coppa Italia ...Illa Juve con una prova di forza impressionante e pone una serie ipoteca sullo conquista dello scudetto. Gli uomi di Spalletti prendono subito le redini del gioco e trovano il vantaggio ...Il Napoli umilia la Juventus al Maradona e allunga in vetta: è in fuga per lo scudetto. Gli azzurri travolgono i bianconeri con un pesantissimo 5-1 e la squadra di Spalletti vola a +10 su quella di Al ...Il Napoli di Luciano Spalletti asfalta la Juventus con il risultato di 5-1 e vola in classifica. In attesa del Milan, gli azzurri si portano a più 10.