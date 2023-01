Il Napoli affonda la Juventus… con un netto 5-1

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 14 gennaio 2023) Partita dalle mille emozioni allo Stadio Diego Armando Maradona di, dove gli Azzurri passano in vantaggio al 14' con Osimhen, che ribadisce in rete una girata volante di Kvaratskhelia respinta da Szczesny. Al 39', dopo una traversa di Di Maria che manda la Juventus a un passo dal pareggio, il georgiano si mette in proprio, raccogliendo l'assist di Osimhen in seguito a un errore di Bremer e batte ancora il portiere bianconero. Nei minuti finali del primo tempo, però i bianconeri tornano in partita proprio con Di Maria, che scambia con Milik all'interno dell'area e trova il gol con un sinistro nell'angolo basso alla destra di Meret. Nella ripresa ilriparte fortissimo e si porta sul 3-1 al 55’ con Rrahmani, che gira in porta un corner di Kvaratskhelia. Passano dieci minuti e il georgiano serve il secondo assist della sua partita, ...