Il Monza vola poi trema. Ma la doppietta di Caprari fa sprofondare la Cremonese

Ildomina la Cremonese allo Zini,sul 3 - 0, rischia di farsi rimontare ma regge e chiude sul 3 - 2, scalando la classifica mentre i grigiorossi sono sempre più ultimi con soli 7 punti. La ...... è tempo di scendere in campo per il Milan campione d'Italia in carica di Stefano Pioli chein ... Inter 34; Lazio, Atalanta e Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23;* 21; Lecce, Bologna ...Il Monza di Palladino continua la sua risalita e supera a domicilio la Cremonese per 3-2. Nella ripresa Caprari trova la doppietta, poi sussulto dei padroni di casa che accorciano con Ciofani, ...Milano a caccia del tris in coppa dopo i successi contro il Dnipro in casa ed il Blaj in Romania. Monza. La Vero Volley Milano è partita per la Francia, precisamente per Le Cannet, sede domani, gioved ...