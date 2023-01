Il Monza fa suo il derby con la Cremonese Grigiorossi sempre più ultimi

(Di sabato 14 gennaio 2023)3 Quarto risultato utile consecutivo per un ottimo, che soffre nel finale ma batte a domicilio lae fa un bel balzo in avanti verso le zone di metà classifica. Allo ...

...sconfitta casalinga contro ilcon ogni probabilità costerà cara a Massimiliano Alvini, che non ha ancora vinto una partita da quando siede sulla panchina grigiorossa. Esonero in arrivo, al...Aiwu 6 Argina dove può le falcate del, poco supportato da Ghiglione) Bianchetti 5 : In ...5 : Si fa notare più spesso rispetto all'anonima serata di Verona ed èil gol che permette alla ... Cremonese - Monza 2-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciottesima giornata di Serie A 2022/23.[themoneytizer id="99064-6] La seconda gara della diciottesima giornata è stata quella tra Cremonese e Monza, scontro salvezza fondamentale per la Cremonese, con il Monza invece in una situazione piu ...