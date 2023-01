Il Milan riacciuffa il Lecce 2 - 2 dopo avvio - choc | il Monza batte la Cremo | esonerato Alvini

Gazzetta del Sud

Ilsalva la pelle nella trasferta di Lecce , ma non riesce ad uscire dal momento negativo dell'ultima settimana. Dopo il pari con la Roma e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino, i ...Liberate la Roma. Più che un titolo, un'invocazione. Gli ultimi 10' di- Roma sembrano emblematici di un atteggiamento mentale e di un sistema di gioco che vanno ...in campo eun ... Il Milan riacciuffa il Lecce (2-2) dopo una avvio-choc, il Monza batte la Cremo Ora la testa è già a venerdì quando al Maradona arriva la Juventus reduce da 8 vittorie consecutive Molte sorprese ci sono state nella 17a giornata di Serie A, in cui la Juve vince 1-0 contro l’Udines ...Liberate la Roma. Più che un titolo, un’invocazione. Gli ultimi 10’ di Milan-Roma sembrano emblematici di un atteggiamento mentale e di un sistema di gioco che vanno assolutamente rivisti alla luce de ...