Il Milan pareggia in rimonta | 2-2 in casa del Lecce

(Di sabato 14 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Undai due volti2-2 sul campo dele vede il Napoli allontanarsi in classifica. Nel primo tempo sono gli uomini di Baroni a dominare a portarsi sul 2-0 prima di subire la risposta degli avversari nella ripresa con Leao e Calabria. L'inizio degli ospiti è disastroso e al 3?, con una doppia frittata difensiva, regalano subito il vantaggio ai salentini. Kalulu sbaglia un'apertura elementare, Di Francesco ruba palla e crossa al centro dove Hernandez, per anticipare Blin, firma una goffa autorete con la spalla. Un minuto dopo, Di Francesco si divora il 2-0 tutto solo davanti a Tatarusanu, calciando a lato al termine di una ripartenza che coglie completamente di sorpresa la retroguardia dei campioni d'Italia in carica. Gli uomini di Pioli si svegliano al 10?, quando Diaz serve tra le ...

Sportitalia

Inizio shock per il, sotto di due reti al Via del Mare nel primo tempo: giallorossi avanti ... All'intervallo Pioli scuote i suoi e Leao riapre il match, poiCalabria su sponda di Giroud. ...... ma nella ripresa dopo neanche un minuto la società levantinacon Lino , tiro al volo su ... il suo ex allievo dei tempi delaveva risposto ammettendo incomprensioni " a livello ... LIVE - Lecce-MIlan 2-2: Calabria pareggia i conti LECCE (ITALPRESS) – Un Milan dai due volti pareggia 2-2 sul campo del Lecce e vede il Napoli allontanarsi in classifica. Nel primo tempo sono ...I rossoneri, sotto 2-0, recuperano grazie ai gol di Leao e Calabria Secondo pareggio di fila per il Milan dopo quello con la Roma. A Lecce termina 2-2, ma l’andamento della gara è opposto alla precede ...