Il Milan pareggia col Lecce | la classifica di Serie A sorride al Napoli

(Di sabato 14 gennaio 2023)termina 2-2 ora i rossoneri vanno nove punti di distacco dalal primo posto indiA. Ilferma ilallo stadio Via del Mare. I salentini riescono addirittura ad andare sul doppio vantaggio, prima con l’autogol di Theo Hernandez al 3?, poi con la rete di Baschirotto al 23?. Ilsogna di prendere i tre punti contro il, ma la squadra di Pioli trova la reazione d’orgoglio con Leao al 58? e Calabria al 70?. I rossoneri però non riescono a trovare il gol della vittoria. Secondo pareggio di fila del tanto decantatoche tutti davano come pronto per agguantare ilal primo posto in. Gli azzurri con la vittoria sulla ...

Italpress

Nella ripresa la squadra di Pioli rientra in gara al 58' con un gol Leao, poi Calabriaal 70' servito da Giroud. Pochi minuti dopoa un passo dal vantaggio: Messias la piazza sul ...Inizio shock per il, sotto di due reti al Via del Mare nel primo tempo: giallorossi avanti ... All'intervallo Pioli scuote i suoi e Leao riapre il match, poiCalabria su sponda di Giroud. ... Il Milan pareggia in rimonta, 2-2 in casa del Lecce Agenzia di ... FRANCESCO LOIACONO - Nella diciottesima giornata di andata di Serie A il Lecce pareggia 2-2 al “Via del Mare” con il Milan. Nel primo tempo al 3’ i salentini passano in vantaggio. Theo Hernandez devia ...Il Milan pareggia per 2-2 nel match contro il Lecce, valido per la diciottesima giornata di Serie A. I rossoneri tornano al secondo posto a +1 dalla Juventus, ma il distacco sul Napoli, primo, aumenta ...