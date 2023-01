Il Milan non sa più vincere | 2-2 in rimonta sul Lecce Il Napoli vola a +9

(Di sabato 14 gennaio 2023) I rossoneri, sotto di due reti in virtù dell'autorete di Theo Hernandez e del gol di Baschirotto,no nella ripresa con Leao e Calabria ma non vanno oltre il 2-2 al Via del Mare. Ilgongola e blinda il primo posto

E Pioli lo richiama di continuo…) RAFAEL LEAO 6 Da uno come lui peròci si può ... Punti che allontano ildalla corsa del Napoli lanciato verso lo scudetto. Punti buttati per proprie ...Colombo 7: Qualora ci fosse ancora da mandare un messaggio a qualcuno, la serata del giovane attaccante di proprietà dellascia dubbio alcuno: il ragazzo lotta, sporca palloni, appoggia e ... Ag. Theo: "Restare sempre al Milan Non lo escludo. E’ felicissimo della città e del club" Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha analizzato il pareggio di Lecce. Stefano Pioli è stato intervistato da DAZN al termine di Lecce-Milan. “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si pote ...Non si sblocca il Milan di Pioli dopo la rimonta subìta dalla Roma domenica scorsa e l'eliminazione in Coppa Italia. Partita a due facce quella al Via del Mare. Lecce-Milan finisce con i padroni di ...