Il Milan chiude male una settimana difficile | altro 2-2 con un gran Lecce | il Napoli scappa

(Di sabato 14 gennaio 2023) Siunanata. Sette giorni in cui ilha improvvisamente perso le certezze acquisite dalla pausa per il Covid fino a fine 2022, un crescendo continuo che ha portato una squadra che più che sul singolo si è fondata sul gruppo, sull’abilità di non mollare mai, sulla capacità di soffrire e di darlo poco a vedere, a vincere il campionato con merito. Di quellade corazzata costruita da Stefano Pioli, a inizio 2023 resta solo un flebile ricordo. La vittoria con la Salernitana non era stata brillantissima, poi il 2-2 con la Roma che brucia per via della rimonta subita. Tre giorni dopo essere andati fuori dalla Coppa Italia già agli ottavi, ai supplementari contro una squadra in dieci da cinquanta minuti, è stata la mazzata che ha fatto scattare mille ...