Il marchese rivelato Un libro finalmente scientifico su Giovan Battista Giorgini

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Pubblichiamo un breve abstract del libro “G.B.and the origins of Made in Italy”, pubblicato da Gruppo Editoriale di Matteo Parigi Bini. Il volume, in carta a diversi colori, con la riproduzione anastatica delle lettere di buyer, ambasciatori e amici a vario titolo diin riproduzione anastatica, rappresenta il primo vero tributo alla figura dell’uomo che, ben oltre la moda e la celeberrima prima sfilata del 1951 a Villa Torrigiani – casa sua – il 2 febbraio del 1951, contrassegnò la crescita della manifattura italiana Oltreoceano fra gli Anni Trenta e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Curato dal nipote di, Neri Fadigati, ha fra i tanti obiettivi, e ben oltre l’estetica accattivante e l’approccio, l’obiettivo di “restituire al mondo il ruolo di mio nonno ...