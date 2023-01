Il lato oscuro delle città smart

Leggi su panorama

(Di sabato 14 gennaio 2023) Mentre viviamo nelle nostre case, passeggiamo lungo le strade, prendiamo l’auto, migliaia di occhi ci «spiano»: negli ambienti urbani sempre più digitali, le nuove tecnologie rivelano a governi e operatori privati quasi tutto di ciò che facciamo (e siamo). Il rischio di essere «schedati» non è mai stato più concreto. Ogni volta che il nostro volto si imbatte in una telecamera, un’azienda sta guadagnando in tempo reale. Dagli incroci stradali ai banchi di scuola, dentro la propria auto e persino nella stanza dei bambini, uno o più dispositivi ci scrutano. La tecnologia «» si sta evolvendo così rapidamente da rendere sempre più incerti i confini tra dispositivi ideati per alleviarci e sofisticati gadget pronti a sorvegliarci. Un recente incidente al Radio City Music Hall di New York ha generato scalpore: una mamma in gita con la figlia si è vista respingere, perché ...