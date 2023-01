Il governo va bene finché non tocca il portafoglio

(Di sabato 14 gennaio 2023) I rincari dei prezzi dei carburanti, al netto delle possibili speculazioni di qualche gestore, scattati dall'inizio del nuovo anno sono un concreto e temibilissimo banco di prova per la tenuta di quel legame fiduciario tra il Palazzo e la piazza che Giorgia Meloni ha sapientemente costruito in questi primi mesi di. Un grande comunicatore come Silvio Berlusconi aveva capito già a metà degli anni '90 del secolo scorso che gli italiani sono pronti a perdonare ai leader la maggior parte dei loro peccati e delle loro colpe e inefficienze, ma invece diventano intransigenti e vendicativi ogni qual volte le loro iniziative e le politiche pubbliche andavano ad intaccare direttamente la consistenza del. Ogni qualvolta, insomma, che la politica affondava la lama del prelievo nella carne viva dei patrimoni. Così il tormentone berlusconiano, ...

... le intese tra regioni esono invece più datate; e tra le regioni che si sono mosse con ... Ed è stato unavere la residua possibilità di intervento del ministero per coordinare il Paese di ...l'avere accolta la nostra proposta di rispolverare dalla legge finanziaria 2008 l'accisa ... Roberto Di Vincenzo, secondo cui 'quanto alla trasparenza, ilha colto solo parzialmente le ...Il 30 novembre 2022 è stato lanciato il modello linguistico GPT-3 e la chatbot ChatGPT. Tantissimi i commenti e le riflessioni, etiche, sociali e politiche, ...Prevista anche la chiusura dell'impianto per chi non dovesse adeguare la cartellonistica ed esporre il prezzo medio. Le nuove norme in vigore da domenica. Per le associazioni di categoria l'accisa "mo ...