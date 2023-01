Il gioco responsabile ed il rischio di ludopatia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ild’azzardo Ild’azzardo è un’attività che può essere divertente e appagante, ma può anche diventare un problema per alcune persone. La, o dipendenza da, è una condizione che colpisce molte persone in tutto il mondo e può avere conseguenze negative sulla salute mentale e sulla vita personale e professionale. Ilè fondamentale per evitare di cadere in questa dipendenza, per questo motivo in questo articolo esploreremo cos’è la, i fattori di, come prevenirla, ile i supporti disponibili per chi ne soffre. LaLa, nota anche come dipendenza da, è una condizione in ...