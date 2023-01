Il festino | la droga | il cadavere nel letto | le ombre sul modello morto

(Di sabato 14 gennaio 2023) Gli inquirenti stanno lavorando alacremente per identificare gli invitati, i quali potrebbero fornire elementi utili per le ricerche

... con altri, avevano entrambi assuntoe tranquillanti . Al suo risveglio ha trovato morto il giovane. La sera prima, è il racconto dell'uomo, c'era stato unin casa. Ma dei partecipanti ...La mattina seguente ala base di sesso e, il modello non si sarebbe sentito bene, e dopo aver fatto colazione e assunto dei farmaci sarebbe tornato a dormire. A distanza di 24 ore, il ...Gabriel Luiz Dias Da Silva, modello brasiliano di 27 anni, è stato trovato morto giovedì mattina in un appartamento di via Marinetti, alla periferia di… Leggi ...Indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso il compagno 71enne. «Quella sera abbiamo consumato molta droga» ...