Il Chelsea non si ferma più e anticipa la rivoluzione | assalto anche a Mudryk | cifre impressionanti

Footballnews24.it

Commenta per primosolo Marcus Thuram. Ilha messo nel mirino Noni Madueke , 20enne esterno offensivo del PSV Eindhoven. Lo riporta Football London .... Arsenal e. Aspettando quella che a prescindere dal sorteggio sarà una grande notte, ...fa più notizia dunque, così come Haavi, sempre dominante sulla sinistra. La norvegese prima serve la ... Borussia Mönchengladbach, nodo Thuram: il Chelsea non molla per gennaio Al Chelsea non bastano i ricchi investimenti della scorsa estate, nemmeno il poderoso rilancio fatto nelle prime due settimane di gennaio che ha portato alla corte di Potter Fofana, Badiashile, Andrey ...Marcus Thuram si avvicina al Chelsea. I Blues sono vicini a bruciare tutta la concorrenza, come evidenzia Caught Offside. L'affare dovrebbe chiudersi già nel mercato di gennaio.