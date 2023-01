Il Chelsea affonda | ma è scatenato sul mercato

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 gennaio 2023) 29 maggio 2021: ilribalta i pronostici che la danno sfavorita e batte il Manchester City in finale di Champions League. Kai Havertz segna, radiocomandato in panchina da Thomas Tuchel. Facendo fast forward, come dicono quelli bravi, si arriva al 12 gennaio 2023. Ilfrana nel west-end derby contro il Fulham a Craven Cottage: il nuovo acquisto Joao Felix debutta con una espulsione. La squadra è sempre la stessa, è sempre quella che Nick Hornby nel suo capolavoro Febbre a 90’ definisce ‘la squadra alla moda di Londra’. Cosa è cambiato allora in appena due anni, che ha permesso ai Blues di passare dall’essere campione d’Europa alla decima posizione in Premier League? SOCIETÀ – Ovviamente è cambiato la proprietà. Il 30 maggio 2022 Roman Abramhovic a causa del conflitto in Ucraina, dopo 19 anni di regno vende il club per 4.25 miliardi di ...