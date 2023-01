Il Cantante Mascherato | cambia tutto | Milly Carlucci vorrebbe proprio lui nella giuria

(Di sabato 14 gennaio 2023) In arrivo la nuova edizione de Ilavrebbe pensato ad un celebre attore come nuovo giurato dello show di Rai Uno. Dopo il successo dell’ultima edizione di Ballando con le stelle,si prepara ad iniziare una nuova avventura televisiva. La conduttrice tornerà in onda con una nuova edizione de … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tuttosport

Appassionato di karaoke, nel 2021 star dell'edizione nazionale dello show "Il", è infatti il primo coreano con almeno due titoli ATP all'attivo. E grazie a questa vittoria, ...A marzo andrà in onda la nuova edizione de Ilma questo non sarà l'unico programma che impegnerà la conduttrice. Dal sito di BubinoBlog , infatti, si apprende che la Carlucci sarà ... Il Cantante Mascherato 2023: Milly Carlucci vuole un famoso attore in giuria In arrivo la nuova edizione de Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci avrebbe pensato ad un celebre attore come nuovo giurato dello show.Rosanna Banfi ha commosso tutti nella sua partecipazione a Ballando con le stelle . Dimostrando anche di saper ballare arrivando sino alla finale ...