Il ‘Beatrice Valente Quartet’ all’Auditorium San Vittorino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Play what you feel”…suona ciò che senti. Tra musica, emozioni ed entusiasmo è un successo il concerto a “passi di Jazz” con la voce, il fascino, il cuore e il talento musicale di Beatrice, abbracciata al suo fedele contrabbasso, e affiancata dal suo affiatato ensemble. Il BeatriceQuartet, venerdì seraSanha regalato al folto pubblico di Benevento, il suo concerto “Play what you feel”, secondo appuntamento della rassegna “Jazz steps – I venerdì del Jazz”, terza costola della poliedrica Stagione concertistica 22/23 dell’Accademia di Santa Sofia, sempre realizzata in sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento, sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, e con la consulenza scientifica di ...