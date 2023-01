Ibrahimovic | Speriamo Che Origi Torni Presto in Forma

(Di sabato 14 gennaio 2023) LECCE – Una partita che avrebbe potuto essere vinta, ma che ha portato a un pareggio: Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match. Una partita che, come una partita a scacchi, ha visto la squadra rossonera commettere errori non forzati, che hanno reso la partita più difficile. “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare“, ha detto Pioli. “L’errore sul primo gol è stato evidente. Dobbiamo essere più lucidi. Come ho tolto Hernandez e Saelemaekers avrei potuto toglierne anche altri“. Il tecnico rossonero ha poi commentato la possibilità di giocare con un doppio attacco a centrocampo: “La soluzione del doppio attaccante può servire in certe partite, anche se non è così facile giocare con due punte centrali come Giroud econ Leao in appoggio“. E ha aggiunto: “Spero di recuperare anche Rebic per ...

