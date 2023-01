I pasdaran nella lista nera dell’Ue | una strategia vincente?

(Di sabato 14 gennaio 2023) “Il possibile inserimento deiUe delle organizzazioni terroristiche costituirebbe una linea rossa per l’Iran e abbiamo chiesto ai Paesi europei, tra cui l’Italia, di non entrare in questi ambiti”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il nuovo ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, che proprio ieri ha presentato le sue credenziali InsideOver.

... e i russi hanno smentito il loro utilizzo nella guerra in Ucraina", ha dichiarato. L'eventuale designazione da parte dei Paesi europei dei Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti Pasdaran)... 'I militari intendono sostituire i preti', cioè i Pasdaran vogliono prendere il potere che oggi ha ... Ma Amiri aveva disertato ed era scappato, il caso di un ufficiale di peso come Akbari, che... Mohammad Reza Sabouri: "Italia non entri in questi ambiti". Il possibile inserimento dei Pasdaran nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche costituirebbe una "linea rossa" per l'Iran e abbiamo ...