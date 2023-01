I look più glamour di Kate Hudson sul red carpet per “Glass Onion”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 14 gennaio 2023) Negli ultimi mesiè stata estremamente impegnata con la promozione di, il sequel di Knives Out, e ha partecipato a tantissimi redevidenziando il suo tocco. La carriera diprocede indisturbata. E, come ha precisato di recente, le commedie romantiche non sono morte e neppure dimenticate. A rispolverare il genere sono soprattutto le piattaforme in streaming che stanno realizzando sempre più film il cui tema portante è l’amore. Il suo ultimo personaggio, in realtà, non è esattamente romantico.è entrata nel cast corale di: Knives Out interpretando la sensualissima Birdie....