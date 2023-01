I fratelli nati con lo sport

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un fratello è per sempre. Soprattutto se ve lo scegliete voi, se quel fratello arriva da un’amicizia che piano piano si trasforma. È quello che ci ha insegnato la storia di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, due amici diventatinella gioia e nel dolore, come in un matrimonio. Si sono incontrati da ragazzi nelle nazionali giovanili, sono diventati uomini insieme. La loro Sampdoria era fondata sull’amicizia e sull’allegria. Hanno riso, scherzato, vinto, perso, pianto. La fotografia del loro abbraccio in lacrime dopo la vittoria dell’Europeo due anni fa è stata l’immagine copertina di quel successo ed è diventata l’immagine simbolo della loro amicizia anche se nel loro cuore ce ne saranno state mille altre. “Eravamo ragazzi esuberanti, condividevamo un’infinita passione per il calcio: il bello è che quando le nostre strade si sono divise, lui prima alla Juventus ...